Фінляндія і Швеція хочуть подати заявку на вступ до НАТО разом, – ЗМІ

Фінляндія та Швеція нібито хочуть одночасно подати заявку на вступ до НАТО. Таким чином вони хочуть разом витримати негативну реакцію Росії.

У Швеції зазначають, що наразі все йде швидко. Потрібно мати графік, який дозволить бути нарівні з Фінляндією.

Раніше Фінляндія повідомила Швеції, що готова подати заявку до НАТО вже цієї весни

Додають, що зараз Фінляндія уповільнює свій процес вступу, натомість Швеція прискорює темпи.

Нагадаємо, що більшість громадян Фінляндії виступили за вступ до Альянсу. Заявку на вступ у НАТО країна може подати у найближчі тижні.

До теми – Фінляндія і Швеція можуть стати членами НАТО вже літом: