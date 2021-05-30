У Фінляндії розгорівся скандал через сніданки прем'єрки Санни Марін

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін опинилася в епіцентрі скандалу через компенсації від держави. Їх політикиня отримувала на оплату сніданків для себе та сім'ї.

До поліції Гельсінкі надійшла щонайменше одна заява, у якій мовиться про те, що сніданки Марін оплачують коштом держави. Декілька днів тому місцеві ЗМІ оприлюднили відповідну інформацію.

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На сніданки Марін та її сім'я щомісяця витрачають близько 300 євро. У трактуванні канцелярії прем'єр-міністра мовиться, що під час свого перебування в резиденції Кесяранта прем'єр-міністр і її сім'я мають право замовляти сніданок за державні гроші.

Водночас у законі, який регулює оплату праці прем'єр-міністра, немає інформації про таку компенсацію. Наразі питання опрацьовуватимуть у межах дослідчої перевірки.

Слідчий кримінальної поліції Теему Йокінен вже прокоментував інцидент.

Підкреслюю, що дослідча перевірка у жодній формі не стосується прем'єр-міністра або її діяльності – в органів, які займаються дослідчою перевіркою, немає подібних повноважень. На цьому етапі оцінюється практика канцелярії Держради та інших чиновників,

– наголосив правоохоронець.

Реакція Марін