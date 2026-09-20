У Fire Point показали кадри пусків "Фламінго" по Москві

Сили оборони завдали удару по Росії у неділю, 20 вересня. Основною ціллю атаки стала Москва.

Під час удару ЗСУ використовували ракети "Фламінго" від Fire Point. Відповідні кадри опублікувала компанія у власних соцмережах.

Що відомо про атаку?

Українські військові в ніч на 20 вересня успішно атакували Московський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів на території Росії. Масштабна пожежа охопила основні установки підприємства, яке забезпечує паливом ворожу армію.

Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок влучань була пошкоджена установка первинного перероблення нафти та ще кілька важливих комплексів. До цієї операції залучили одразу кілька відомств, зокрема СБУ, ГУР та Сили спеціальних операцій.

Президент України повідомив, що для прориву російської ППО військові застосували цілий арсенал безпілотників. Серед них були відомі "Паляниця" та "Лютий", а також нові розробки на кшталт "Фламінго", "Січень" та Pelican.

Україна запускає "Фламінго": дивіться відео

Телеграм-канали зазначали, що в результаті удару пошкоджені всі потужності первинної переробки, а також установка вторинної переробки. Вони писали, що горіла установка АВТ-6 потужністю 7,8 мільйона тонн на рік та комплексна установка переробки нафти (КУПН) потужністю 6,86 мільйона тонн на рік.