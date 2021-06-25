Фірма "Юнайтед Тобако" з Жовтих Вод масово виробляє контрафактні сигарети, – розслідування

Через 3 роки після відкриття кримінальної справи про виробництво контрафактних сигарет ТОВ "Юнайтед Тобако" в Жовтих Водах на Дніпропетровщині продовжує випускати "сіру" тютюнову продукцію і поставило виробництво на промислові рейки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна. Нагадаємо, після виходу розслідування "Схем" про контрафактні сигарети в червні 2018 року щодо "Юнайтед Тобако" було відкрито кримінальну справу. "Юнайтед Тобако" не сплатило до бюджету майже 2,5 млн грн акцизного збору. Однак фірма заплатила 619 тис. грн штрафу і продовжила випускати до 90% сигарет без акцизних марок. За даними Рахункової палати, в тільки 1 півріччі 2019 року бюджету було нанесено збитків на 63 млн грн.

Журналісти-розслідувачі програми "Особистий погляд" на 5 каналі виїхали до Жовтих Вод, щоб перевірити, чи дотримується "Юнайтед Тобако" закону зараз.

У 6 торгових точках, автори розслідування купили 11 пачок сигарет "Пулл" і "Маршалл" (бренди випускає "Юнайтед Тобако"). Середня ціна в роздробі – 32 грн, в опті – всього 18 грн за пачку. Водночас тільки специфічний акциз на пачку в Україні становить 29 грн.

Сигарети відправили на експертизу до Київського науково-дослідного інституту судової експертизи. Протягом місяця тут перевіряли легальність походження продукції. На 3-х із 11 пачок, куплених в офлайн-магазинах, не було акцизних марок, а інформація була надрукована не українською, а англійською та арабською мовами. Згідно з висновками інституту, тільки 2 пачки з 11 відповідають нормам. На інших наклеєні липові "акцизні марки".

За словами старшого наукового співробітника інституту Сергія Січкаря, контрафакт виготовлені не кустарним способом, а на промисловому обладнанні: "Рівні обрізані краї пачок сигарет, рівно проклеєний папір, сукупність таких ознак свідчить про масове промислове виробництво".

Дешеві і здебільшого контрафактні сигарети марок "Пулл" і "Маршалл" широко продаються не тільки в Дніпрі, а й у Києві.

"Є постійне нелегальне виробництво. Є постійні зловживання щодо сплати податків. Відповідно, повинні були бути кримінальні справи і конфіскація, ліквідація цього виробництва. Уявити, що, наприклад, у Європі могла б ось так просто продовжувати працювати компанія, яка неодноразово порушувала законодавство, просто неможливо", – говорить глава експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

Контрафактні цигарки спричиняють не лише тінізацію економіки і багатомільйонні збитки для держави, а й становлять небезпеку здоров'ю і життю українців. "Яка логіка акцизів на тютюнові вироби? Держава намагається зробити менш доступною шкідливу вбивчу продукцію... Коли не сплачується акциз і відбувається такий обхід, це означає доступність цих виробів, особливо для молоді", – заявив експерт громадської організації "Життя" Дмитро Купіра.