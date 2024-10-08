Фірми Порошенка освоїли бюджетні кошти, виділені на підтримку "Євросолідарності", – "ЧЕСНО"

Аналітики руху "ЧЕСНО" зловили партію Порошенка на зловживанні бюджетними коштами на суму у 167 мільйонів гривень. Гроші державного фінансування, яке спрямовувалось на підтримку діяльності партії, у Порошенка віддали його фірмам та бізнесам членів його команди.

Як зазначають аналітики руху "ЧЕСНО", "Європейська солідарність" протягом 7 років витратила понад 167 мільйонів гривень державного фінансування на закупівлю товарів і послуг у 15 товариств, які були пов’язані з нею напряму. Зокрема, 5 із них належали Порошенку особисто або були пов’язані з групою "Укрпромінвест", де ключовою особою також є Порошенко.

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"З 2016 по 2021 рік партія Порошенка витратила на послуги приватного підприємства "Агентство безпеки Леопард" понад 8,6 мільйона гривень. За даними аналітичної системи YouControl, це підприємство має відношення до групи “Укрпромінвест”. У 2019 та 2022 роках партія платила державні кошти і ТОВ "Телеканал “"Прямий", яке теж має відношення до "Укрпромінвесту". ЄС за два роки заплатила компанії понад 11 мільйонів гривень. У 2022 році партія платила ще двом товариствам – "Спортивно-оздоровчому комплексу “Монітор" та "Телерадіокомпанії "НБМ". А у 2023 році – "Інтерстарч Україна". "Телерадіокомпанія "НБМ" входила в "Укрпромінвест". А "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор" та "Інтерстарч Україна" належать Порошенку. Загалом партія витратила на послуги цих трьох компаній понад 6 мільйонів гривень", – йдеться в аналізі.



Організації, які отримали гроші від партії Порошенка / Інфографіка руху "Чесно"

Крім того, партія Порошенка надіслала близькій ГО "Солідарна справа громад" майже 120 мільйонів гривень. Їх цільове призначення – поворотна фінансова допомога. Керує організацією Антоніна Бузіло, яка у 2019 році була у виборчому списку "Європейської солідарності".

Як повідомлялось раніше, НАЗК зловило партію Порошенка на нецільовому використанні 35 мільйонів гривень державного фінансування – за ці гроші партійці купували облігації.

Також лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко лише за вересень збільшив свої статки на понад 1 мільярд 132 мільйони 465 тисяч гривень. Його партійців, які зокрема отримують державне фінансування, взимку 2024 року помітили на лакшері-курорті на Мальдівах, куди вони полетіли замість європейської конференції з повоєнного відновлення міст України.