Фірташ жаліється, що його "чикнула" СБУ, бюджет збереже мільярди, – політолог

СБУ знищила газові схеми Дмитра Фірташа, які десятиліттями діяли в Україні. Це збереже мільярди в бюджеті.

Про це пише політолог Тарас Загородній. Про те, що може чекати на Фірташа у найближчому майбутньому, читайте далі.

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"В одному з інтерв'ю голова СБУ Василь Малюк іронічно сказав, що "олігархи починають любити Україну, а СБУ їм у цьому допомагає". Фірташу і Новінському вже "з любов'ю" допомогли попрощатись з їх схемами та бізнес-імперіями, або, як сказав Фірташ, "чикнули". Очевидно, що це не разова акція, а системна історія, бо вже в розпалі "любов" до Коломойського, Жеваго, Столара та інших олігархів-фігурантів справ. Хто буде наступним в цьому "любовному списку"?" – ставить питання політолог.

Експерт нагадує, що Фірташ заробляв гроші на газових схемах при всіх українських президентах, починаючи з Кучми.

Підконтрольні Фірташу облгази купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях олігарха. За останні 7 років Фірташ вкрав так більше 18 бюджетних мільярдів!

– пише політолог.

Загородній підкреслив, що хоча Фірташ давно перебуває у Відні, однак продовжував отримувати надприбутки з українського бюджету.

Що значить знищення "схем Фірташа"? В період повномасштабного вторгнення – це питання економічної безпеки і навіть виживання держави. Фірташа, очевидно, чекає арешт всього українського майна. Ці гроші підуть на оборону. Але найголовніше – це припинення щомісячних втрат та мільярди, які залишаться в бюджеті,

– резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше СБУ висунула підозру олігарху Дмитру Фірташу та його топменеджменту. В структурах олігарха пройшли обшуки, а на записах розмов, які оприлюднила Служба, Фірташ говорить, що "Беню і його вирішили чикнути". Також стало відомо, що СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу та топменеджерам його холдингу. Накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 компанії та понад 240 об'єктів нерухомості і транспортних засобів.