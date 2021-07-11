Фіскали й СБУ по всій країні перевірили, чи працюють АЗС Glusco: фото
11 липня 2021 , 15:05Читать новость на русском
Джерело:ДФС
Співробітники ДФС та СБУ провели слідчі дії на 106 автозаправних станціях мережі Glusco. Перевірки відбувалися у 15 регіонах України.
АЗС закриті
За результатами огляду правоохоронці встановили, що всі АЗС мережі не працюють. Доступ до заправних колонок обмежений.
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У разі встановлення будь-яких неправомірних дій зі сторони порушників, їх оцінять належним чином,
– запевнили у Державній фіскальній службі.
СБУ та ДФС перевірили, чи працюють АЗС Glusco / Фото ДФС
Чому АЗС Glusco закриті
- У березні 2021 року Служба безпеки України заявила, що викрила масштабну схему з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів на Glusco. Відомо, що деякі з них незаконно ввозили з Росії.
- Правоохоронці провели обшуки на АЗС, в офісах і нафтобазах. Загалом перевірили понад 140 об'єктів.
- 14 червня ДФС наклала арешт на корпоративні права компанії.
- На початку липня мережа Glusco відновила роботу. Однак запрацювали лише ті АЗС, де за результатами експертизи якісь палива відповідає ДСТУ.