Фіскали й СБУ по всій країні перевірили, чи працюють АЗС Glusco: фото

Співробітники ДФС та СБУ провели слідчі дії на 106 автозаправних станціях мережі Glusco. Перевірки відбувалися у 15 регіонах України.

АЗС закриті

За результатами огляду правоохоронці встановили, що всі АЗС мережі не працюють. Доступ до заправних колонок обмежений.

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У разі встановлення будь-яких неправомірних дій зі сторони порушників, їх оцінять належним чином,

– запевнили у Державній фіскальній службі.

СБУ та ДФС перевірили, чи працюють АЗС Glusco / Фото ДФС

Чому АЗС Glusco закриті

У березні 2021 року Служба безпеки України заявила, що викрила масштабну схему з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів на Glusco. Відомо, що деякі з них незаконно ввозили з Росії.

Правоохоронці провели обшуки на АЗС, в офісах і нафтобазах. Загалом перевірили понад 140 об'єктів.

14 червня ДФС наклала арешт на корпоративні права компанії.

На початку липня мережа Glusco відновила роботу. Однак запрацювали лише ті АЗС, де за результатами експертизи якісь палива відповідає ДСТУ.