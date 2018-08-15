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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 із модулем NFC показали на фото

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Xiaomi Mi Band 3 із модулем NFC
Xiaomi Mi Band 3 із модулем NFC / weibo.com

Компанія Xiaomi нарешті привідкрила таємницю, щодо фітнес-трекера Mi Band 3 із модулем NFC. Як відомо, версія браслета без цього модуля доступна для купівлі в Україні.

Нещодавно Xiaomi опублікувала зображення Mi Band 3 із модулем NFC у китайській соціальній мережі Weibo.

На одному з фото видно інтерфейс проїзду в автобусі, на іншому – логотип платної системи Mi Pay.

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При цьому у компанії наголосили, що нова версія браслета ще не пройшла тестування. Також немає інформації чи буде простій працювати із платіжними системами Google Pay і Apple Pay.

Xiaomi Mi Band 3 із модулем NFC

Xiaomi Mi Band 3 із модулем NFC

Як відомо, Mi Band 3 оснащений 0,78-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм та отримав батарею на 110 мАг, тобто він може працювати без підзарядки до 20 днів. Також на пристрій можуть приходити повідомлення та за його допомогою користувач може відхиляти або приймати дзвінки.

Під час презентації браслета, яка відбулась наприкінці травня, версію з NFC обіцяли представити у вересні.

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Теги: Ґаджети Техно Фітнес-трекер Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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