"Нічого не зміниться": Фіцо висміяв словаків, які зібрали 4 мільйони євро для України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відомий своїми скандальними заявами про Україну, поглузував зі збору словаків на боєприпаси для ЗСУ та висміяв таку ініціативу свого народу.

Він вжив фразу "prd do Stromovky", що означає "пердіння у Стромовці", коли коментував зібрані словаками кошти для України. Якщо пояснювати це українською, то воно означає "крапля в морі".

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"В Україні нічого не зміниться"

Роберт Фіцо заявив, що для людей немає жодних перешкод у тому, як витрачати власні кошти. Однак він наголосив, що Сполучені Штати схвалили 60 мільярдів доларів допомоги Україні, Євросоюз також схвалив десятки мільярдів євро, тому, за його словами, подібна ініціатива словаків нібито не має сенсу.

В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є,

– цинічно сказав він.

Прем'єр Словаччини переконує, що в країні краще збирати гроші для онкохворих, ніж для куль і бомб. Він вважає, що вищезгаданий збір є лише зусиллям, аби зробити "якусь противагу уряду", оскільки влада Словаччини не підтримує надання військової допомоги нашій державі.

Фіцо ще додав, що вони допомагають Україні, нагадавши про кілька домовленостей в економічній та гуманітарній сферах між Словаччиною та Україною.

Словакам така реакція прем'єра не сподобалася

Прем’єр-міністр Фіцо образив усіх прихильників ініціативи, насамперед 99-річного Отто Сімка. Водночас ми сприймаємо це як отруйний меседж чеській стороні, що тим гірше, оскільки прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала та міністр оборони Яна Чернохова висловили рішучу та чітку підтримку ініціативи,

– кажуть організатори ініціативи.

Там заявили, що основною метою було символічне приєднання Словаччини до чеської ініціативи, що й було досягнуто. За словами організаторів, вони показали, що Словаччина не є ані боягузливою, ані невдячною, і якщо не уряд, то громадянське суспільство може дати зрозуміти, що воно знає, де знаходиться північ.

Зібрали майже 4 мільйони євро

За даними, що оприлюднені на сайті ініціативи "Боєприпаси для України", у Словаччині небайдужі громадяни лише протягом 12 днів зібрали 3,9 мільйона євро для військової допомоги Україні.

Спершу активісти планували зібрати 250 тисяч євро і приєднатися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Києва попри рішення уряду Роберта Фіцо не надавати військову допомогу нашій державі. Згодом цифра зросла до мільйона євро.

Однак вдалося зібрати навіть більше. Відомо, що станом на зараз кількість тих, хто допоміг нашій державі сягнула понад 60 тисяч осіб. Такий збір коштів стартував 16 квітня.