В Україні не вірять, що Фіцо справді припинить продаж електроенергії

Міністр енергетики України Герман Галущенко скептично ставиться до намірів словацького прем'єра Роберта Фіцо припинити постачання електроенергії до України. Галущенко вважає, що Словаччина не піде на цей крок, оскільки він буде "абсолютно суперечити" правилам ЄС.

Зазначимо, що Фіцо погрожував припинити імпорт електроенергії до Києва через відмову продовжити угоду з Росією про транзит газу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чи припинить Словаччина постачати електроенергію до України

На думку Галущенка, Словаччина зазнає фінансових труднощів, якщо припинить імпорт електроенергії до України. За словами глави Міненерго, ідеться про втрату сотень мільйонів доларів на рік.

Ми не говоримо про якусь безоплатну електроенергію чи постачання – ми говоримо про електроенергію, за яку ми платимо,

– каже Галущенко.

Він зазначив, що у випадку, коли Словаччина справді припинить постачати електроенергію до України, її зможуть замінити імпортом з Румунії та Польщі.

Раніше Володимир Зеленський також відреагував на погрози словацького прем'єра. Він заявив, що, ймовірно Фіцо виконує доручення Путіна та намагається відкрити проти України другий енергетичний фронт.

Зеленський нагадав Фіцо, що підтримка Росії є аморальною та додав, що його недалекоглядна політика залишила народ Словаччини без компенсації за втрату транзиту газу.