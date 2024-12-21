Прем'єр Словаччини Фіцо, ймовірно, зібрався на зустріч з Путіним: про це заявив Вучич

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує 23 грудня провести зустріч із президентом Росії Путіним. Про це кажуть і російські ЗМІ.

Вучич про це заявив в ефірі телеканалу Happy 20 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне медіа "Медуза".

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Навіщо Фіцо їде до Москви

За словами Вучича, під час зустрічі Фіцо має намір обговорити з Путіним ситуацію навколо можливого припинення Україною транзиту газу до Європи з 1 січня. Він поїде до нього 23 грудня, в понеділок.

Наскільки я знаю неофіційно, а коли говорю "неофіційно"... це точно – у понеділок Фіцо вирушить до Путіна, як лідер країни ЄС, що викличе, не потрібно вам говорити, яку реакцію в інших європейських лідерів,

– заявив президент Сербії.

Офіційна влада Словаччини наразі не підтвердила інформацію про заплановану зустріч. Кремль також поки утримується від коментарів.

Заяву сербського президента підхопили російські ЗМІ.