Словацькому прем'єру загрожує імпічмент, опозиція планує висловити Фіцо вотум недовіри

Прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо загрожує імпічмент. Зокрема, опозиція планує висловити главі словацького уряду вотум недовіри.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Aktuality.sk.

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Фіцо загрожує імпічмент

Як пишуть у виданні, вотум недовіри планує висловити об'єднана опозиція, до якої увійшли "Прогресивна Словаччина", "Рух Словаччини", "Християнсько-демократичного руху" й "Свобода і солідарність".

"Фіцо залишив Словаччину. Замість того, щоб бути на батьківщині і вирішувати проблеми, які турбують людей, він літає по світу, кланяється диктаторам, насолоджується розкішшю десь у В’єтнамі. Це ображає наших сусідів і партнерів. Він подав у відставку від урядування, яке має відбутися тут, у Словаччині. Він пішов у відставку з управління, яке повинно відбуватися тут, у Словаччині", – заявив Міхал Шимечка, голова найсильнішого опозиційного руху "Прогресивна Словаччина".

Вказується, що нещодавній візит Фіцо до Москви є не єдиною причиною вотуму недовірі. Як пояснила опозиція, закордонні поїздки та публічні заяви голови уряду в цілому спотворюють зовнішньополітичний курс Словаччини.