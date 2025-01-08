Фіцо вперше прокоментував чутки про свою поїздку до В'єтнаму: він звинуватив ЗМІ у брехні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 7 січня опублікував відеозвернення у Facebook, де заявив, що не пояснюватиме всі свої поїздки. Політик звинуватив опозицію та медіа в поширенні неправдивої інформації щодо його перебування у готелі Ханоя.

Він зазначив, що вже кілька днів перебуває у Словаччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Aktuality.

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Що сказав Фіцо у своє виправдання

Як повідомляє Aktuality, у майже 10-хвилинному відео Фіцо наголосив, що не збирається "задовольняти ворогів, які вимагають всю інформацію про мою роботу і приватний порядок денний".

Водночас прем’єр звинуватив ЗМІ у стеженні за його місцеперебуванням, а потім передаванні інформації опозиційним активістам, щоб ті могли "стріляти в нього". Він зазначив, що був у дорогому готелі, бо мав там зустріч.

У нас є правило, що коли я здійснюю приватну закордонну поїздку, мені пропонують неформальні приватні зустрічі з важливими посадовими особами цієї країни. І для цього наші іноземні партнери забезпечують транспортну логістику, безпеку і місце проведення зустрічі, яка зазвичай має комерційний характер з огляду на неформальність і приватність зустрічі. Якщо є пропозиція зробити зустріч публічною, я з повагою ставлюся до неї,

– заявив Фіцо.

Раніше, 3 січня, стало відомо, що понад два тижні не було офіційної інформації про місцеперебування прем’єра. У результаті з’ясувалося, що Фіцо перебував у готелі Capella Hanoi у столиці Вʼєтнаму.

Нагадаємо, останні підтверджені дані про місцеперебування прем’єра датувалися 22 грудня, коли він відвідав Москву для зустрічі з Володимиром Путіним. Після цього його офіс не коментував жодних деталей.

Журналісти Dennik N встановили, що прем’єр зупинявся у розкішному номері площею 194 квадратних метри, вартість якого становить понад 6 тисяч євро за ніч. Однак точна тривалість його перебування у Вʼєтнамі залишається невідомою. Звідти він і зняв відео, де пригрозив обмежити допомогу українцям у Словаччині через зупинку транзиту газу.