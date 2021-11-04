Флагман шостого флоту США увійшов у Чорне море

Корабель USS Mount Whitney, що є флагманом американського шостого флоту, 4 листопада увійшов до Чорного моря. Він долучився до групи кораблів США, які увійшли до чорноморських вод напередодні.

Зауважимо, що до Чорного моря раніше увійшли ракетний есмінець USS Porter та судно USNS John Lenthall.

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Командування шостого флоту ще 29 жовтня повідомило, що Mount Whitney працюватиме із союзниками та партнерами в регіоні", проте корабель з 1 по 4 листопада зробив зупинку в Стамбулі.

Що відомо про флагман USS Mount Whitney

Його прийняли до складу ВМС США у січні 1971 року. Він вважається одним із найдосконаліших кораблів управління американського флоту.

Може передавати та приймати великі обсяги захищених даних у будь-якій точці планети. Ця технологія дозволяє командуванню отримувати найсвіжішу розвідувальну та оперативну інформацію.

Основні характеристики

Mount Whitney базується на італійському порту Гаета.

Довжина – 189 метрів, ширина – 33, осад – 9 метрів. Водотоннажність – 18 400 тонн.

Екіпаж – 170 осіб, може взяти на борт ще 155 офіцерів морського командування.

На борту – легке оборонне та зенітне озброєння. В ангарі – один вертоліт SH-60.

Флагман неодноразово заходив у чорноморські води, а 2018 року двічі стояв у одеському порту, беручи участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2018". На його борту тоді розгорнули штаб навчань, а наші морські офіцери вперше розробляли операції у режимі вільної гри.

Операції НАТО та США: головне

Візит корабля, мабуть, пов'язаний із розгортанням біля наших кордонів нових армій Росії. Саме тому нещодавно американське командування та представники Альянсу оголосили про початок операцій у Середземному та Чорному морях. Метою операцій називали забезпечення безпеки та стабільності у регіоні.