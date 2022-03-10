Флешмоб із ноткою нацизму: з вигуками "Вперед Росія" студенти у Казані "вітали Гітлера"

Те, що відбувається у Росії, не можна зрозуміти – з якого б ракурсу не дивитись. У мережі показали відео зі студентами, які влаштували, фактично, нацистський флешмоб.

І це при тому, що кремлівська пропаганда цинічно намагається повісити ярлик нацизму на Україну. Хоча усьому світу зрозуміло, що це – просто повна маячня.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

На Росії вже реально зігують

Російських студентів у Казані зігнали на флешмоб на підтримку їхньої армії. У мережі пишуть, що участь була обов'язковою, а відмову треба було обґрунтовувати пояснювальною запискою.

А проте вірити росіянам – себе не поважати.

Натомість ми бачимо відео, у якому одягнена у білі куртки з літерою Z (а ми вже знаємо, що це – новітня російська свастика) молодь фактично зігувала (таким же майже жестом, який вигадали у Третьому Рейху Адольфа Гітлера) своїми руками з вигуками “Вперед Росія”.

Звісно, це можна сприймати і як звичайний салют. Але, ну, надто вже показове видовище. Особливо з огляду на те, як вперто російська пропаганда намагається просувати свою маячню про нацизм в Україні.

Ось відео, як усе відбувалося:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Проти пропаганди: Лещенко спростував чергові російські фейки