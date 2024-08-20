"Нехай домівки та вулиці засяють синьо-жовтими кольорами свободи": флешмоб до Дня Незалежності

20 серпня 2024, 16:02
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Автор: Даша Птаховська

Українців закликають у День державного прапора України та День Незалежності прикрасити свій одяг, будинки та вулиці синьо-жовтими кольорами.

Патріотичний флешмоб запустив "УДАР Віталія Кличка". Про це повідомили на фейсбук-сторінці партії. 

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"Кольори Свободи": що відомо про флешмоб 

"Друзі, долучайтесь до патріотичного флешмобу "Кольори Свободи"! Відзначимо День Державного прапора та День Незалежності України яскраво. Нехай домівки та вулиці нашої вільної країни засяють синьо-жовтими кольорами свободи", – закликає "УДАР Віталія Кличка".

Ініціатори флешмобу пропонують розмістити українські прапори та синьо-жовті стрічки всюди: на вікнах, балконах, будинках, автівках, на наплічниках, сумках та одязі тощо.

Там, де Український прапор – там вільна Україна! Разом ми – сила!,
– наголошують в "УДАРі Віталія Кличка".

Як взяти участь:

  • розмістити синьо-жовті прапори та стрічки;
  • зробити та опублікувати фото у своїх соцмережах та під цим постом з хештегом #КольориСвободи;
  • поширити цей допис, щоб більше українців в Україні та всьому світі змогли долучитися до флешмобу.