Флешмоб хорватів відбувається без нас, ми ж лише ротом бульби пускаємо

Говорять, що один африканський диктатор якось щиро не розумів причини демаршу сусідньої держави з того приводу, що він з'їв їх посла.

Сказав – не бачу проблем для протестів, просто з'їжте мого посла.

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Звичайно, я не пропоную Павелку заявити "Слава Хорватії!", а потім звільнити його за це.

Але емоції навколо футбольної політики занадто попсові і, схоже, повністю замінили для багатьох справжню політику.

І флешмоб хорватів, і їх звільнення – все відбувається без нас. Ми ж лише ротом бульби пускаємо.

У слині Росію не втопиш.