Біля Новоросійська затонуло судно завдовжки 141 метр: про що мовчать росіяни
У ніч проти 7 серпня неподалік Новоросійська затонуло невідоме судно. Російська влада мовчить про інцидент, а в мережі росіяни обмежуються самим фактом затоплення.
Про це повідомили у Exilenova+.
Що відомо про затоплене судно?
За наявними даними, судно було затоплене в акваторії Чорного моря під Новоросійськом.
Російське керівництво не коментувало інцидент. Причиною цього, на думку телеграм-каналу, міг стати вантаж, який перевозило судно для російських військ.
На фото вказана довжина судна – орієнтовно 141 метр. За оцінками Militarnyi, його приблизна водотоннажність могла становити близько 10 тисяч тонн.
До слова, 11 серпня українські дрони уразили суховантаж "тіньового флоту" Росії та інші об'єкти ворога на тимчасово окупованих територіях. Вони вдарили по 12 ворожих суднах також і в ніч проти 8 серпня.
Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня Новоросійськ та тамтешній морський порт понад 9 годин був під масованою атакою. Внаслідок цього, ймовірно, пошкоджено портову, нафтову та зернову інфраструктуру, а також виникали численні пожежі.