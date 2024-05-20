Флот ворога у Криму, ймовірно, втратив останнього носія крилатих ракет, – Плетенчук
Флот окупантів продовжує щоразу зменшуватися. Зранку 20 травня стало відомо, що є ймовірність, що Чорноморський флот ворога у Криму, втратив останнього носія крилатих ракет.
Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал. Деталі про ситуацію читайте в матеріалі далі.
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Ймовірна втрата ворога
Зранку в понеділок, 20 травня, журналісти поцікавилися в Дмитра Плетенчука, що було вражено у порту Севастополя і яких втрат зазнав Чорноморський флот Росії.
Він зазначив, що було вражено, мабуть, весь особовий склад. Проте Плетенчук підкреслив, що станом на зараз відбувається верифікація решти інформації.
Але, звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот в Криму втратив останній носій крилатих ракет,
– зазначив Плетенчук.
Однак він наголосив, що наразі ця інформація ще не підтверджена, тому варто дочекатися офіційного підтвердження.
В нього уточнили, що саме мається на увазі під "останнім" носієм. За словами Плетенчука, це був останній той, який перебував у Криму.
Зазначимо, що, ймовірно, йдеться про ракетний корабель окупантів "Циркон". Росіяни бідкалися, що сьогодні вночі був завданий ракетний удар по малому ракетному кораблю проєкту 22800 "Циклон" у порту окупованого Севастополя.
Зазначається, що судно російського флоту було вражено ракетами ATACMS. Внаслідок удару загинули 6 військовослужбовців, ще 11 – постраждали.
Наразі ця інформація потребує підтвердження.
Ураження російського морського тральника "Ковровець": що говорилося раніше
- Військово-морські сили України в неділю, 19 травня, повідомили про знищення російського морського тральника "Ковровець".
- У ВМС не зазначили, в який саме спосіб вдалося знищити корабель.
- Відомо, що це морський тральник проєкту 266-М. Головне його завдання – проведення суден, розвідувальне та контрольне тралення, прокладання коридорів у мінних полях тощо.