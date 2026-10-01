Flydubai скасувала рейси до Ізраїлю після спроби пілота розбити пасажирський літак

Авіакомпанія Flydubai тимчасово призупинила всі рейси до Ізраїлю та назад після інциденту на борту одного з літаків. Під час польоту один із пілотів напав на капітана та намагався спрямувати літак до землі.

Як повідомляє видання The Times of Israel, керівництво авіакомпанії чекає на завершення розслідування.

Чому Flydubai призупинила рейси до Ізраїлю?

Flydubai оголосила про тимчасове призупинення всіх рейсів до Ізраїлю та назад на час розслідування інциденту. Рішення стосується рейсів авіакомпанії до та з Ізраїлю, а його переглядатимуть у міру надходження нової інформації.

Тимчасове призупинення дозволить відповідним органам продовжити свою роботу та встановити всі обставини інциденту. Ми сповнені рішучості підтримати поточне розслідування та забезпечувати найвищі стандарти безпеки у всій нашій мережі,

– заявив представник Flydubai.

Він додав, що авіакомпанія продовжує тісно координувати свої дії з державними та регуляторними органами, а також зацікавленими сторонами в аеропорту.

"Переглядатимемо рішення про призупинення польотів у міру надходження додаткової інформації", – резюмував представник.

Інцидент стався 30 вересня на рейсі Flydubai FZ1073, який прямував із Дубая до Тель-Авіва. Другий пілот напав на капітана, після чого літак різко втратив близько 14 тисяч футів висоти приблизно за 30 секунд.

Поранений капітан зміг відкрити двері кабіни, після чого пасажири та члени екіпажу втрутилися й знешкодили нападника. Літак перенаправили до аеропорту Табук у Саудівській Аравії, де його безпечно посадили інші пілоти Flydubai, які перебували на борту. Усі 174 пасажири зрештою залишилися живими, а поранений капітан перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що рятувати літак допомагали українець та росіянин, які летіли цим рейсом як звичайні пасажири. Саме вони, маючи відповідні навички, допомогли знешкодити нападника.