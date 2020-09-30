Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Вітольд Фокін прийшов на парламентський комітет і там заявив – поки він не бачить доказів того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією.

Ще на початку виступу Фокін сказав, що воюють з Україною бойовики та найманці з 30 країн, зокрема – з Росії, – пише VoxCheck.

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Що не так з Фокіним?

У свій захист він наголосив, що не є політиком, а тому йому складно даються такі визначення. Добре, пане Вітольде, ми підготувати для вас шпаргалку – на тристоронніх перемовинах згодиться.

Хоча жодний міжнародний та внутрішній український документ не каже, що на Донбасі саме війна і саме з Росією, доказів присутності російських військ безліч.

Ще у 2014 році після Іловайської трагедії міністр оборони України Руслан Хомчак відкрито заявляв – на Сході працюють російські регулярні війська.

Іловайськ під контролем саме російських військ. Своїми очима з 24 по 28 серпня спостерігав там підрозділи Російської Федерації. 24 серпня ми вже мали з ними перший вогневий контакт в районі сіл Многопілля та Аграрне, що східніше Іловайська,

– говорив тоді військовий генерал.

У 2017 році полонений на Сході російський військовий Віктор Агєєв розповідав про свою службу на Донбасі. У першому після затримання інтерв'ю телеканалу 1+1 він сказав, що в березні того року підписав контракт в Ростовській області і назвав номер своєї військової частини – 65246. Це ж підтверджувала і його мати.

А що кажуть закордонні ЗМІ?

У жовтні 2018 року, про це говорив і Александр Гуґ, на той момент ще представник СММ ОБСЄ в Україні. В інтерв'ю виданню Foreign Policy він зазначав, що місія ОБСЄ фіксувала на Донбасі людей із помітними знаками Російської Федерації. Крім того, вони говорили з полоненими, які заявляли, що є військовослужбовцями Збройних сил Росії.

У січні цього року на сайті місії США в ОБСЄ зазначили, що ОБСЄ фіксувала перекидання військової техніки з російської території в Україну.

Неодноразово на присутності російських військ на Сході України наголошували і розслідувачі з Bellingcat:

2014-2015 рр. тисячі російських військовослужбовців брали участь в бойових діях на Сході України і були нагороджені медалями за свою діяльність в ході цих операцій. Відтак, ці дані показують, що в конфлікті проти України брали участь від 3 до 10 тисяч російських військових.

Росія обстрілювала Україну і зі своєї території. Артилерійські удари російських Збройних сил з території Росії почалися в липні 2014 року, йдеться у звіті розслідувачів. Їх частота і масштаб зросли в серпні і вересні того ж року.

9 російських командирів та офіцерів брали участь в артилерійському обстрілі Маріуполя 24 січня 2015 року. Тоді загинуло 29 цивільних і понад 90 було поранено.

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І це тільки те, що ми швидко пригадали після заяви Фокіна. Насправді даних значно більше. Як мінімум, ще є інформаційна війна, яку Росія розгорнула проти нашої країни.

Джерело: VoxCheck