Скульптуру виготовив та передав громаді Благодійний фонд Дениса Парамонова.

На самому відкритті Фонтану Сковороди були присутні заступниця голови Київської обласної військової адміністрації Жанна Осипенко, виконувач обов'язків міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб, меценат Денис Парамонов, український філософ і богослов Олександр Філоненко та представник Спілки істориків Білої Церкви Євген Чернецький, йдеться на сайті Фонду.

Як виникла ідея створення скульптури

Ініціатором створення композиції став засновник Благодійного фонду Денис Парамонов. Проєкт задумували до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, яке відзначали у 2022 році. Втім, через повномасштабне вторгнення реалізацію проєкту довелося відкласти.

За словами Дениса Парамонова, робота над фонтаном розпочалася ще у 2021 році. Відтак проєктування скульптури тривало 2 роки, а ще близько 2 років пішло на виготовлення композиції.

Історія цього фонтану розпочалася у 2021 році. Тоді ми звернулися до скульптора, заслуженого скульптора України, Олександра Реви. Два роки ми проєктували фонтан, ще два роки ми його виготовляли в Дніпрі. Загалом, у нас пішло на цей проєкт 5 років спільної роботи благодійного фонду, скульптора, майстрів, міської громади. Творчість Григорія Сковороди давно знайшла відгук в моєму серці. Саме тому я систематично та стабільно підтримую низку ініціатив, пов'язаних з ім'ям цього видатного українського філософа,

– зазначив Денис Парамонов.

Центральною частиною композиції стало "зерно життя". Воно символізує філософську ідею Сковороди про джерело, з якого благодать доступна кожному, незалежно від розміру "посудини", тобто людини, яка її приймає.



Вигляда Фонтану Сковороди / Фото з сайту Благодійного фонду Дениса Парамонова

Фонтан має й складне інженерне рішення: середня частина "зернини" важить 7,5 тонни, а вся маса утримується в одній точці.

Крім того, для обробки гранітних деталей використовували спеціальний алмазний канат – лише вирізання зерна та основи безперервно тривало близько 30 годин.

Створення композиції стало частиною окремого проєкту

Йдеться про проєкт "Культурний_код" Благодійного фонду Дениса Парамонова. Передаючи композицію громаді, Фонд планує зробити її частиною публічного простору Білої Церкви та місцем, пов’язаним із культурною й філософською спадщиною Григорія Сковороди, що стане ще одним туристичним магнітом.

Як зазначила заступниця голови Київської обласної військової адміністрації Жанна Осипенко, в умовах війни особливо важливими є проєкти, які створюють для людей можливість отримувати позитивні емоції.

Надзвичайно приємно, що у воєнний час, у такі важкі часи, знаходяться люди, які втілюють те, що буде наповнювати, що буде притягувати до себе. Я впевнена, що цей фонтан, який має глибокий філософський зміст, стане окрасою міста. Я впевнена, що тут буде завжди багато дітей, батьків. Дякую вам, пане Денисе, що ви допомагаєте і освіті, і культурі, і медицині міста, що ви знаходите можливість реалізовувати мистецькі проєкти. Бо людям потрібно бачити красу, людям потрібно мати позитивні емоції в ці важкі часи,

– додала Осипенко.



Білоцерківці під час відкриття Фонтану Сковороди / Фото з сайту Благодійного фонду Дениса Парамонова

Натомість виконувач обов'язків міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб наголосив на важливості нового об'єкта для міста.

Я вважаю, що цей фонтан дійсно стане місцем, в якому, в першу чергу, будуть збиратися наші діти. Це місце стане тим джерелом перезавантаження для кожного, де ми отримуватимемо позитивні емоції від спілкування одне з одним, будемо дивитися там, як ростуть наші діти. Саме такі об'єкти допомагають нам трошки відволіктися від того будення, в якому ми з вами живемо. Хочу подякувати пану Денису Парамонову. Дякую вам за те, що ви робите. Я впевнений, що це не останній проєкт у нашій громаді,

– підкреслив Володимир Вовкотруб.

Філософ Олександр Філоненко заявив, що є унікальним те, що фонтан, який створений у формі зернятка, "посаджени" саме у Білій Церкві.

Зараз всі українські міста шукають свого майбутнього. Це нелегке завдання, тому що ми знаємо, що всі міста не будуть такими, якими вони були перед війною. І тому дуже важливо, що символ нової України як зернятка «саджається» саме в Білій Церкві. І дуже важливо також, що чотири сосуди фонтану це ми з вами. І якість нашого життя залежить від того, що нас наповнює. Один сосуд – це сосуд мислення, наступний сосуд – сосуд мистецтва, інший сосуд – сосуд віри й четвертий – сосуд волі. Це чотири типи людей, які Україні сьогодні потрібні. Якщо місто сильне, то в ньому обовʼязково є люди волі, мислення, мистецтва, почуття і віри,

– зазначив Олександр Філоненко.

Побачити Фонтан Сковороди можна у відреконструйованому сквері в мікрорайоні "Піщаний". Благоустрій території також реалізували за участі Благодійного фонду Дениса Парамонова та його партнера – "Київського м'ясокомбінату".



Діти досліджують нову скульптуру / Фото з Благодійного сайту Дениса Парамонова

Що відомо про БФ Дениса Парамонова

Благодійний фонд Дениса Парамонова заснували 30 липня 2020 року. Відтоді Фонд реалізував понад 100 проєктів і програм у сферах історії та культури, науки й освіти, медицини, соціального захисту, духовності, спорту та правозахисту.

У межах програми "ЗДОРОВІ" Фонд забезпечив медичним обладнанням понад 800 лікарень. Також організація підтримує розвиток спорту: майже тисяча дітей можуть безкоштовно займатися боксом, футболом, веслуванням і танцями.

Крім того, Фонд видав шість книг загальним накладом 5 тисяч примірників. Їх безкоштовно передали бібліотекам в Україні та за кордоном.