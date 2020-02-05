ФОП в Україні: як сплачувати податки через соцмережі

Опендатабот створив можливість для ФОПів сплачувати податки через соцмережі, щоб спростити процес та запобігти помилкам.

Процес сплати податків моментами заплутаний через зміну реквізитів. Державна казначейська служба має більш ніж 430 тисяч рахунків для сплати податків. І вони змінюються щороку.

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Така система створює зайві складнощі при сплаті податків. Так, лише у січні 2020 понад 270 тисяч підприємців сплатити податки на вже неіснуючі рахунки. Їх закрили наприкінці року, а підприємці або не дізналися про нові реквізити, або помилково використали старі.

Ми вважаємо, що сплата податків має бути максимально простою: податки мають поступати на єдиний рахунок, а підприємці не мають турбуватися про реквізити та їх зміну,

– зазначив засновник Опендатабот Олексій Іванкін.

Новий сервіс дозволить запобігти вписування реквізитів та спростить процес загалом. Гроші йтимуть прямо на єдино правильний рахунок. Таким чином, зазначають ініціатори, підприємцям не нараховуватиметься пеня за несвоєчасну сплату.

Як сплатити податок через соцмережу?

Для початку потрібно вибрати соцмережу, яка для вас найбільш зручна: Telegram, Messenger, Viber. Після цього у пошуку потрібно ввести OpenDataUA та додати. Дальше потрібно ввести свій ІПН (ідентифікаційний код) та надіслати. Після цього з'явиться ряд функцій: подати звітність, сплатити податки та отримати виписку. Потрібно здати звітність, а потім обрати "Сплатити податки" та відповісти на кілька уточнювальних питань від Опендатабота.

Що таке Опендатабот?Opendatabot — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю бізнесу.