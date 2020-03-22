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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      ФОПи та карантин в Україні: кому і на скільки скасують сплату ЄСВ

      - Читать новость на русском
      Від яких податків звільняють ФОПів / commons.com.ua

      Через карантин в Україні ФОПи, особи з незалежною професійною діяльністю та фермери можуть не сплачувати ЄСВ протягом двох місяців. Пояснюємо як це працює та що робити, якщо вже заплатили.

      ФОПи, особи, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси, артисти) та члени фермерського господарства звільняються від сплати єдиного соціального внеску (1039 гривень) протягом двох місяців (березня та квітня). При цьому ці два місяці їм зарахують до страхового стажу.

      Детальніше Комуналка, ЄСВ, штрафи: як змінили виплати на час карантину

      Якщо ви вже заплатили, то не проблема. У вас є три варіанти дій:

      • Залишити все як є. Ці внески є добровільними.
      • Подати заяву на повернення.
      • Зарахувати сплачений ЄСВ за травень чи інший місяць.

      Як повернути гроші або зарахувати за інший місяць?В наказі Мінфіну від 16.01.2016 №6 детально описано як подати заяву на повернення грошей. Якщо коротко, то потрібно звернутися в Податкову із відповідною заявою. Якщо у вас немає боргу, то гроші повернуть.

      Зарахувати сплачений ЄСВ за інший місяць ще простіше. Для цього у річному звіті по ЄСВ в таблиці 1 вам потрібно вказати періоди, за які було нараховано ЄСВ. Якщо ви працювали весь рік, то потрібно внести всі місяці, крім березня та квітня.

      Якщо ж ви платите поквартально, то у квітні заплатіть лише за січень та лютий, а у липні – за травень та червень.

      Також скасували штрафи за несвоєчасну та неповну сплату податків у цей період. Протягом двох місяців не нараховуватиметься пеня, а вже нараховану пеню спишуть. З 18 березня по 18 травня заборонили проводити будь-які документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ. Це все прописано в законі №533-IX.

      Зазначимо, що звільнення деяких категорій людей від сплати ЄСВ – це частина державної політики щодо зменшення податкового та фінансового тиску на українців та бізнес через карантин. В Україні не працює багато підприємств, оскільки з 12 березня по всій території введено карантин, а деякі області ввели надзвичайну ситуацію.

      Такі дії держави хоч і покращують ситуації для українських підприємців, створюють додатковий тиск на бюджет. Єдиний соціальний внесок – це єдине джерело надходжень для Пенсійного фонду. Президент Зеленський пообіцяв у квітні додати по одній тисячі гривень пенсіонерам з пенсією менше як 5 тисяч, а з 1 травня провести індексацію. Таким чином в ПФУ водночас зменшилися надходження та збільшилися видатки. "Діру" доведеться перекривати за рахунок держбюджету. 

      Коронавірус в Україні: останні новини

      • 12 березня Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
      • Не працюють навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів.
      • Від 16 березня кордони закриті для в'їзду іноземців, а від 17 березня скасоване міжнародне авіаційне, залізничне та автобусне сполучення.
      • З 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.
      • Уряд ухвалив рішення про виділення 70 мільйонів гривень МВС. Ці гроші мають піти на забезпечення його працівників засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів з протидії Covid-19.

      Що заборонено в Україні під час карантину
      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Юлія Поскробок
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Гроші ФОПи Податки Пенсія Пенсійний фонд України
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