Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців: в першій трійці Ахметов, Пінчук та Порошенко
Журнал "Forbes Україна" вперше з 2016 року опублікував список 100 найбагатших українців. Загальна сума їхніх статків оцінюється в 31 мільярд доларів. А мільярдерами в цьому списку є вісім людей.
Скільки в Україні мільярдерів
На першому місці рейтингу Forbes опинився Рінат Ахметов. Його статки оцінили в 2,8 мільярда доларів. Видання відзначає, що це в шість разів менше, аніж було в олігарха у 2013 році.
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На другому місці – Віктор Пінчук з 1,4 мільярда доларів. Стільки ж має і Петро Порошенко, який на третьому місці. При цьому Порошенко вернувся у список мільярдерів Forbes через п'ять років. У 2014 році він мав 1,3 мільярда доларів, а вже у 2015 році видання нарахувало у нього "лише" 930 мільйонів доларів.
Четверте місце посідає одразу двоє людей – подружжя Олександра та Галини Гереги. Вони власники мережі супермаркетів "Епіцентр" та "Нова лінія". Олександр Герега, окрім того – народний депутат. В них 1,3 мільярда доларів.
Далі розмістилися Геннадій Боголюбов (1,2 мільярда доларів), Юрій Косюк та Костянтин Жеваго (по 1,1 мільярда доларів в кожного).
На восьмому місці – олігарх Ігор Коломойський з 1 мільярдом доларів. Саме він замикає список українських мільярдерів.
Варто відзначити, щоб потрапити в топ-100 найбагатших українців, достатньо було 95 мільйонів доларів. Саме стільки у співвласника мережі супермаркетів "Таврія В" Бориса Музальова, який і розмістився на 100 позиції.
Список топ-15 найбагатших українців за версією Fobres
1. Рінат Ахметов
Статок: 2,8 мільярда доларів
Активи: металургія, ПЕК
2. Віктор Пінчук
Статок: 1,4 мільярда доларів
Активи: металургія
3. Петро Порошенко
Статок: 1,4 мільярда доларів
Активи: харчова промисловість
4. Олександр Герега, Галина Герега
Статок: 1,3 мільярда доларів
Активи: роздрібна торгівля, АПК
5. Геннадій Боголюбов
Статок: 1,2 мільярда доларів
Активи: паливно-енергетичний комплекс, інвестиції
6. Юрій Косюк
Статок: 1,1 мільярда доларів
Активи: агропромисловий комплект, харчова промисловість
7. Костянтин Жеваго
Статок: 1,1 мільярда доларів
Активи: металургія
8. Ігор Коломойський
Статок: 1 мільярд доларів
Активи: паливно-енергетичний комплекс, інвестиції
9. Вадим Новинський
Статок: 810 мільйонів доларів
Активи: металургія
10. Олександр Ярославський
Статок: 725 мільйонів доларів
Активи: нерухомість, металургія, фінанси
11. Володимир Крупчак
Статок: 660 мільйонів доларів
Активи: товари широкого вжитку
12. Сергій Тігіпко
Статок: 650 мільйонів доларів
Активи: машинобудування, фінанси
13. Дмитро Запорожець
Статок: 650 мільйонів доларів
Активи: IT
14. Філя Жебрівська
Статок: 480 мільйонів доларів
Активи: фармацевтика
15. Олександр Вадатурський
Статок: 450 мільйонів доларів
Активи: агропромисловий комплекс, транспорт
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