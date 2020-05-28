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Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців: в першій трійці Ахметов, Пінчук та Порошенко

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Рінат Ахметов очолив список найбагатших українців у Forbes
Рінат Ахметов очолив список найбагатших українців у Forbes / NewsOne

Журнал "Forbes Україна" вперше з 2016 року опублікував список 100 найбагатших українців. Загальна сума їхніх статків оцінюється в 31 мільярд доларів. А мільярдерами в цьому списку є вісім людей.

Скільки в Україні мільярдерів

На першому місці рейтингу Forbes опинився Рінат Ахметов. Його статки оцінили в 2,8 мільярда доларів. Видання відзначає, що це в шість разів менше, аніж було в олігарха у 2013 році.

До слова Маєтки олігархів: де живе Рінат Ахметов та хто його сусіди

На другому місці – Віктор Пінчук з 1,4 мільярда доларів. Стільки ж має і Петро Порошенко, який на третьому місці. При цьому Порошенко вернувся у список мільярдерів Forbes через п'ять років. У 2014 році він мав 1,3 мільярда доларів, а вже у 2015 році видання нарахувало у нього "лише" 930 мільйонів доларів.

Четверте місце посідає одразу двоє людей – подружжя Олександра та Галини Гереги. Вони власники мережі супермаркетів "Епіцентр" та "Нова лінія". Олександр Герега, окрім того – народний депутат. В них 1,3 мільярда доларів.

Далі розмістилися Геннадій Боголюбов (1,2 мільярда доларів), Юрій Косюк та Костянтин Жеваго (по 1,1 мільярда доларів в кожного).

На восьмому місці – олігарх Ігор Коломойський з 1 мільярдом доларів. Саме він замикає список українських мільярдерів.

Варто відзначити, щоб потрапити в топ-100 найбагатших українців, достатньо було 95 мільйонів доларів. Саме стільки у співвласника мережі супермаркетів "Таврія В" Бориса Музальова, який і розмістився на 100 позиції. 

Список топ-15 найбагатших українців за версією Fobres

1. Рінат Ахметов

Статок: 2,8 мільярда доларів
Активи: металургія, ПЕК

2. Віктор Пінчук

Статок: 1,4 мільярда доларів
Активи: металургія

3. Петро Порошенко

Статок: 1,4 мільярда доларів
Активи: харчова промисловість

4. Олександр Герега, Галина Герега

Статок: 1,3 мільярда доларів
Активи: роздрібна торгівля, АПК

5. Геннадій Боголюбов

Статок: 1,2 мільярда доларів
Активи: паливно-енергетичний комплекс, інвестиції

6. Юрій Косюк

Статок: 1,1 мільярда доларів
Активи: агропромисловий комплект, харчова промисловість

7. Костянтин Жеваго

Статок: 1,1 мільярда доларів
Активи: металургія

8. Ігор Коломойський

Статок: 1 мільярд доларів
Активи: паливно-енергетичний комплекс, інвестиції

9. Вадим Новинський

Статок: 810 мільйонів доларів
Активи: металургія

10. Олександр Ярославський

Статок: 725 мільйонів доларів
Активи: нерухомість, металургія, фінанси

11. Володимир Крупчак

Статок: 660 мільйонів доларів
Активи: товари широкого вжитку

12. Сергій Тігіпко

Статок: 650 мільйонів доларів
Активи: машинобудування, фінанси

13. Дмитро Запорожець

Статок: 650 мільйонів доларів
Активи: IT

14. Філя Жебрівська

Статок: 480 мільйонів доларів
Активи: фармацевтика

15. Олександр Вадатурський

Статок: 450 мільйонів доларів
Активи: агропромисловий комплекс, транспорт

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Сергій Тігіпко Вадим Новинський Ігор Коломойський Костянтин Жеваго Герега Олександр Володимирович Галина Герега Петро Порошенко Віктор Пінчук Рінат Ахметов Рейтинги Forbes Новини політики
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