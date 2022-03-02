Від співпраці з агресором відмовляються все більше й більше компаній світу. Наприклад, американська корпорація Ford припиняє свою діяльність у Росії.

Причина – цинічний напад Росії на Україну.

До речі ЄС розгляне відключення від системи SWIFT російських банків, але без "Сбербанку", – ЗМІ

Ford пожертвує гроші для українських біженців

Так, Ford Fund дасть 100 тисяч доларів Фонду допомоги Global Giving Ukraine Relief Fund. Гроші мають піти на гуманітарну допомогу для українських біженців та їх родин.



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