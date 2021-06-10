Про форму збірної України та нове інтерв'ю Путіна: трансляція Дениса Казанського

Росія висловила своє невдоволення новою формою збірної України, на якій зображена карта України та патріотичні гасла. Водночас Володимир Путін зявив, що його це "не зачепило".

Про цей скандал говоритиме у своїй трансляції представник української делегації в Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський. Він також обговорить нове інтерв'ю очільника Кремля Володимира Путіна.

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Президент Росії зробив кілька гучних заяв. Зокрема, вкотре принизив Україну, а також запевнив, що йому є про що говорити з Володимиром Зеленським.

"У Росії та України у двосторонніх відносинах стільки проблем, що потрібно говорити про це і розв'язувати їх", – сказав Путін.

Що саме має на увазі очільник Кремля – невідомо, адже українська влада висловлює таку позицію: з країною-агресором можна обговорювати лише питання війни.

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Денис Казанський про форму збірної України та інтерв'ю Путіна: відео

Скандал з формою збірної України: коротко