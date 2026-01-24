Москва маніпулює самітом на Алясці, щоб змусити Трампа поступитися своїм вимогам, – ISW

Росія намагається змусити Дональда Трампа відмовитися від переговорного процесу щодо миру в Україні і поступитися вимогам Москви. Зокрема, вона прагне домогтися значних територіальних поступок Києва.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як Росія намагається змусити Трампа поступитися своїм вимогам?

Аналітики проаналізували заяви російських чиновників перед стартом тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі, зокрема щодо "формули Анкориджа" та виведення Сил оборони України з Донбасу.

Вказана формула передбачає передачу Росії Донецької та Луганської областей і замороження поточних ліній фронту на інших напрямках в Україні.

ISW вважає, що Росія намагається маніпулювати відсутністю публічно доступних угод, укладених в результаті саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці у серпні 2025 року, представляючи уявні "домовленості" у вигідному для Кремля світлі.

Також країна-агресорка використовує неоднозначність навколо саміту, щоб приховати те, що саме Росія, а не Україна, перешкоджає переговорному процесу, зберігаючи свої початкові військові вимоги та ультиматуми до НАТО від 2021 року.

Росія, ймовірно, намагається переконати Трампа відмовитися від зусиль США щодо співпраці з Україною та Європою, пропонуючи неоднозначну формулу Анкориджа як спосіб завершення війни. Загалом ISW вважає, що інформаційна кампанія Кремля, спрямована на партнерів України, триває.

Москва прагне представити контроль над Донбасом як головне питання переговорів, але заяви московських політиків для внутрішньої аудиторії свідчать, що цілі Росії виходять за межі східної України.

Зазначається, що російський диктатор неодноразово демонстрував, що його вимоги є більшими, ніж ті, що містяться в запропонованому США 28-пунктному мирному плані та інших американо-українсько-європейських планах миру.

Що Росія вимагає від України?