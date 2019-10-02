Формула Штайнмайера: почему критично важна позиция народных депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство согласовало текст формулы Штайнмайера, отвечая на вопрос, подписала ли Украина сам документ.

По Минску. Поскольку официально пописанные документы еще не опубликованы, мы можем опираться только текст т.н. "формулы Штайнмайера", который появился в СМИ. В этой редакции "формула" – это расширенный пункт Минских соглашений о проведении местных выборов на оккупированных территориях.

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Если коротко, ранее Украина настаивала на поэтапном выполнении Минска, т.е., СНАЧАЛА выполнение блока безопасности и только ПОТОМ выборы и особый порядок местного самоуправления.

Теперь же Украина согласилась, что особый порядок местного самоуправления временно будет действовать НА МОМЕНТ проведения выборов. И, если они будут проведены в соответствии со всеми стандартами, этот порядок будет установлен на постоянной основе.

ЧТО ВАЖНО. Условия, порядок и модальность проведения выборов как и местного самоуправления на оккупированных территориях определяются НЕ Минскими соглашениями и НЕ формулой Штайнмайера, а отдельным законом, который принимает ВЕРХОВНАЯ РАДА.

Сейчас критично важна позиция народных депутатов и парламентских фракций. Именно они будут наполнять сутью, подписанные в Минске документы. Как это делали мы последние пять лет, делая все возможное, чтобы не допустить катастрофических последствий Минских соглашений, которые я и сейчас и ранее считал и считаю вынужденным и невыгодным компромиссом, на который нас толкнули под дулами автоматов – сначала в Иловайске, а потом в Дебальцево.

На данный момент реализацией Минских соглашений является закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", действие которого мы ежегодно продлевали начиная с 2015 года.

Так вот, в п. 4. статьи 10 этого закона указано, что его основные положения вступают в силу ТОЛЬКО, если во время выборов, помимо прочего, было обеспечено:

1) "вывод всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины";

2) "недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований";

При этом сами выборы должны быть проведены в соответствии с Конституцией и законами Украины, соблюдением международные стандартов и стандартов ОБСЕ, а также принципов всеобщих, равных, свободных и прозрачных выборов.

Этот закон действует ровно до 1 января 2020 года. После чего его действие можно продлить либо в нынешней редакции, либо с новыми изменениями. От того, каким будет это наполнение и можно будет сказать, случилась ли вчера катастрофа или нет.

И прямолинейные схемы в этой истории не работают. Так же, как не работали по времена Петра Порошенко. У парламент сложная задача – с одной стороны поддержать решение президента, а с другой – не сдать интересы страны и не получить мину замедленного действия в виде местных выборов под дулом российских автоматов и военных преступников в местных советах Донецкой и Луганской областей.

Автор: Мустафа Найем

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