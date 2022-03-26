Фосфорні боєприпаси під Авдіївкою і мінометний обстріл Мар'їнки: яка ситуація на Донеччині

На Донеччині росіяни не припиняють інтенсивні обстріли по всій лінії розмежування. Найскладніша ситуація в напрямку Авдіївки, Мар'їнки та Маріуполя.

Голова ОВА зазначив, що з початку доби, 26 березня, відомо, що одна людина загинула внаслідок мінометного обстрілу на виїзді з Мар’їнки, кількість поранених уточнюється.

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В Авдіївській промці російські фашисти застосували фосфорні боєприпаси. Наслідки цих обстрілів зараз встановлюємо. Сильні обстріли були й на околицях Торецька. Пошкоджено 16 трансформаторних підстанцій, із них 12 – вже вдалося полагодити,

– сказав Кириленко.

За його словами, у Торецькій громаді немає жертв серед мирного населення, але є значні пошкодження житла – усі ці факти документують.

Евакуація

Також продовжується евакуація цивільних із прифронтових населених пунктів. З початку широкомасштабного вторгнення вже понад 101 365 людей евакуйовано з області на поїздах, тисячі – вивезені автобусами з лінії розмежування.

Ситуація в Маріуполі

25 березня Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом виїхали 2800 осіб, ще 4 тисячі маріупольців були централізовано евакуйовані автобусами з Бердянська до Запоріжжя.

"Росія продовжує знищувати місто з усіх видів озброєнь. Вчора, 25 березня, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про підготовку “гуманітарної операції” з евакуації Маріуполя спільно з Туреччиною та Грецією. Це дарує надію на порятунок десятків тисяч маріупольців, які досі залишаються у блокаді", – повідомив очільник ОВА.

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