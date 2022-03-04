Фото обстріляного будинку у Чернігові – на першій шпальті The New York Times
Джерело:Суспільне Чернігів
На першій шпальті The New York Times з'явилося фото обстріляного будинку у Чернігові. Світлину зробив чернігівський фотограф Роман Закревський.
Окрім того, на першій сторінці анонсували декілька матеріалів про війну Росії з Україною. Світлину підписали словами Володимира Зеленського про те, що українці – надзвичайний народ.
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Коли Росія атакувала українські житлові райони, зокрема будинок у Чернігові, на Півночі, президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію у четвер у Києві. "У нас є особливий народ, надзвичайний народ" – сказав він,
– мовиться в описі до фото.
Світлина на шпальті The New York Times / Суспільне Чернігів
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