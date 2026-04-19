Казус з мікрофоном: у Трампа з'явилося нове улюблене фото
Президент США Дональд Трамп показав журналістам своє нове улюблене фото, яке він вже оформив у рамку та розмістив у кабінеті Білого дому.
Про це повідомляє NEXTA.
Яке фото Трамп вважає своїм улюбленим?
На світлині Трамп зафіксований під час спілкування з пресою в аеропорту – на тлі літака.
У кадрі він стоїть із широко розставленими ногами, а в центрі опинився мікрофон із вітрозахистом. Через ракурс здається, ніби він спрямований нижче пояса політика.
Самого Трампа це аж ніяк не збентежило – навпаки, він із задоволенням продемонстрував фото та пожартував, що експрезидент Джо Байден "може лише мріяти про такі знімки". Улюблену світлину із собою він повісив у Білому домі.
Нове улюблене фото Трампа / Соцмережі
Бальна зала Трампа за 400 мільйонів знову будується
Апеляційний суд США тимчасово дозволив будівництво бальної зали Трампа в Білому домі. Заборону на наземні роботи призупинено до 5 червня.
Раніше суд США наказав тимчасово зупинити роботи з будівництва бального залу у Східному крилі Білого дому через відсутність дозволу Конгресу.
Адміністрація Трампа подала екстрену апеляцію проти рішення суду про призупинення будівельних робіт у бальній залі Білого дому, стверджуючи, що це загрожує безпеці президента та його оточення.