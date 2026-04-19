Казус з мікрофоном: у Трампа з'явилося нове улюблене фото

Президент США Дональд Трамп показав журналістам своє нове улюблене фото, яке він вже оформив у рамку та розмістив у кабінеті Білого дому.

Про це повідомляє NEXTA.

Дивіться також США виведуть з ладу кожну електростанцію та міст в Ірані, – Трамп про закриття Ормузької протоки

Яке фото Трамп вважає своїм улюбленим?

На світлині Трамп зафіксований під час спілкування з пресою в аеропорту – на тлі літака.

У кадрі він стоїть із широко розставленими ногами, а в центрі опинився мікрофон із вітрозахистом. Через ракурс здається, ніби він спрямований нижче пояса політика.

Самого Трампа це аж ніяк не збентежило – навпаки, він із задоволенням продемонстрував фото та пожартував, що експрезидент Джо Байден "може лише мріяти про такі знімки". Улюблену світлину із собою він повісив у Білому домі.



Нове улюблене фото Трампа / Соцмережі

Трамп хизується своїм фото у Білому домі: дивіться відео

Бальна зала Трампа за 400 мільйонів знову будується