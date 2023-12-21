Діти граються у полі на тлі палаючої нафтобази: фото з України перемогло у конкурсі ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ обрав світлиною року 2023 роботу польского фотографа. Той закарбував один із епізодів війни в Україні.

Фото із назвою "Під темними хмарами війни" здобуло перемогу у конкурсі від ЮНІСЕФ. На ньому – маленька українка, яка грається із друзями на тлі палаючої нафтобази.

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Промінь серед темряви

Поляк Патрик Ярич від початку повномасштабного вторгнення документує події в Україні, зокрема наслідки російських злочинів проти мирного населення. Патрик знімає війну з різних ракурсів – з передової, з госпіталів, серед руїн зруйнованих будинків та пожеж.

Світлина – переможець – це й про вкрадене дитинство маленьких українців, яке затьмарили вибухи і людські страждання. Водночас це й про надію життя, яка має перемогти смерть.

Так, Патрик сфотографував 5-річну Аліну, жительку Рівненської області. На фото вона разом із друзями грається у полі. А позаду над ними здіймається чорний стовп диму. Напередодні окупанти вдарили по місцевій нафтобазі.

Фото з України – світлина 2023 року за версію ЮНІСЕФ / Фото Патрик Ярич

"Діти вчаться їздити на велосипеді полях України. На тлі наслідків нічної атаки російських безпілотників на Рівненщину та палаючої нафтобази", – так підписав світлину автор.

Це фото – символ дитячої стійкості та незламності, що прориваються крізь хмари війни немов промінь світла. І це дає надію на краще майбутнє,

– пояснюють вибір переможця в ЮНІСЕФ.

Атака на Рівненщину 10 серпня: окупанти вдарили по нафтобазі

Вночі росіяни атакували Україну "Шахедами" майже протягом 5 годин. У Повітряних силах пояснили, що противник запустив дрони-камікадзе із північно-східного напрямку з району Курська. Загалом росіяни випустили по Україні 10 безпілотників, 7 з яких збили сили ППО.

Під ворожим ударом опинилися Рівненщина та Хмельниччина.

У Рівненській області противник вдарив по критичній інфраструктурі – нафтобазі біля Дубно.