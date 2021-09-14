Фотоапарат за 86 тисяч і телевізор за 50: черкаські чиновники закупили недешеву техніку

Департамент соціальної політики Черкаської міськради оголосив два тендери на закупівлю техніки для онлайн-нарад і конференцій. На 201 тисячу гривень планують купити новий фотоапарат, телевізор, комп'ютер і вебкамери.

Обидва аукціони заплановані на 15 вересня. Директор департаменту Євген Данченко спробував аргументувати немалу вартість техніки.

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Згідно з даними системи держзакупівель ProZorro, на техніку планують витратити:

86 тисяч гривень – фотоапарат Canon EOS R6 (безшумна бездзеркальна камера, яка знімає відео у форматі 4К) зі стандартним об'єктивом Kit 24-105 міліметри.

(безшумна бездзеркальна камера, яка знімає відео у форматі 4К) зі стандартним об'єктивом Kit 24-105 міліметри. 50 тисяч гривень – 75-дюймовий телевізор Samsung.

65 тисяч гривень – комп'ютер Vinga Mini PC V650 і вебкамери.



Тендер на закупівлю телевізора та комп'ютера / Скриншот із сайту ProZorro



Тендер на закупівлю фотоапарату / Скриншот із сайту ProZorro

Як заявив Данченко місцевому виданню "18000", такий фотоапарат потрібен для висвітлення роботи відомства. А його характеристики він пояснив тим, що техніка купується на тривалий термін, і вона не має застаріти.