Фотограф склав портрет вбивці-Путіна із 1,5 тисячі знімків війни в Україні

Білоруський митець Павло Кричко створив обличчя головного злочинця сучасності - Володимира Путіна, анфас якого створено з півтори тисячі світлин війни в Україні.

Фотограф поєднав світлини, які знімалися за 57 днів цинічної війни Росії проти України. Фотографії руйнацій та жахів війни склалися у обличчя президента-терориста Володимира Путіна.

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1500 світлин жахливих наслідків російських обстрілів, постраждалих українців та зруйнованих міст Кричко сформував у портрет Путіна, який розв'язав війну в Україні.

Білоруський фотограф створив портрет Путіна з 1500 фото війни / Фото Павла Кричка

Жах, біль, страждання, смерть, скалічені долі, злочини, нелюдяність, зло — все в цьому образі. Дивлячись на всі ці фотографії, мені досі важко зрозуміти людей, які це підтримують,

— підписав свою роботу Кричко.

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