Фотографували військових та інфраструктуру: у Покровську подружжя допомагало окупантам

У Покровську Донецької області подружжя співпрацювало з окупантами. Вони фотографували військових ЗСУ та об’єкти інфраструктури і зливали цю інформацію ворогу.

Прокуратура на Донеччині повідомила подружжя про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою з групою осіб.

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За даними слідства, ще в середині листопада 2021 року мешканка Покровська та її чоловік за гроші погодились передавати інформацію щодо об’єктів інфраструктури міста представнику окупаційної адміністрації РФ.

Протягом грудня 2021 – лютого 2022 року через вайбер та телеграм подружжя передавало представнику держави-агресора фото:

об’єктів соціальної сфери міста,

автомобільних та залізничних мостів та розв’язок,

інформацію щодо злітно-посадкової смуги аеропорту,

місць дислокації військовослужбовців ЗСУ.

При цьому вони усвідомлювали, що ця інформація буде використана на шкоду територіальній цілісності та обороноздатності України.

Чоловіка та жінку затримали і кожному з них прокурор обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб. Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ в Донецькій та Луганській областях.

До слова, ворог відправляє на війну навіть новобранців. Так, один росіянин здався в полон СБУ та розповів, що його призвали в армію лише місяць тому.

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