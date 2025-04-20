Fox News назвав Київ "російським": у МЗС відреагували

У великодню ніч американський канал Fox News транслював богослужіння, зокрема, в Україні. При цьому абсурдно написав, що Київ – це нібито Росія.

У Міністерстві закордонних справ відреагували. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Георгія Тихого в соцмережі X, раніше відомій як твітер.

МЗС про ефір Fox News

Fox News показував уривки служби зі Свято-Михайлівського золотоверхого собору. При цьому підписав ефір "Київ, Росія".

Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід перепросити та розслідувати, хто зробив помилку,

– наголосив речник МЗС.

Зауважимо, спочатку американський телеканал підписав богослужіння правильно, – "Київ, Україна". Втім, після короткої перерви та нового включення змінив підпис.

Fox News написав, що Київ – це нібито "Росія" / Скриншоти з ефіру

До речі, більшу частину ефіру Fox News присвятив саме службі з Москви. Проповідь російського патріарха Кіріла транслювати без перекладу. Також в ефірі з'явився Путін.

Зауважимо, Fox News – республіканський телеканал, який підтримує Дональда Трампа.