Fox News назвав Київ "російським": у МЗС відреагували
У великодню ніч американський канал Fox News транслював богослужіння, зокрема, в Україні. При цьому абсурдно написав, що Київ – це нібито Росія.
У Міністерстві закордонних справ відреагували. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Георгія Тихого в соцмережі X, раніше відомій як твітер.
МЗС про ефір Fox News
Fox News показував уривки служби зі Свято-Михайлівського золотоверхого собору. При цьому підписав ефір "Київ, Росія".
Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід перепросити та розслідувати, хто зробив помилку,
– наголосив речник МЗС.
Зауважимо, спочатку американський телеканал підписав богослужіння правильно, – "Київ, Україна". Втім, після короткої перерви та нового включення змінив підпис.
Fox News написав, що Київ – це нібито "Росія" / Скриншоти з ефіру
До речі, більшу частину ефіру Fox News присвятив саме службі з Москви. Проповідь російського патріарха Кіріла транслювати без перекладу. Також в ефірі з'явився Путін.
Зауважимо, Fox News – республіканський телеканал, який підтримує Дональда Трампа.