"Українська команда" передала батальйону "Свобода" чергову партію FPV-дронів

Батальйон "Свобода" Національної гвардії України отримав чергову партію FPV-дронів. Допомогу надали волонтери "Української команди".

Про це йдеться на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.

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Представники "Української команди" наголосили, що FPV-дрони залишаються однією з ключових видів зброї на фронті, а потреба в них постійно зростає.

Чергову партію дронів від волонтерів отримав батальйон "Свобода" Національної гвардії України. За словами керівника "Української команди" Артура Палатного, передані FPV-дрони допоможуть бійцям на Донецькому напрямку уражати російські сили та наближати перемогу України.

Це ті героїчні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили та звільняли Київщину, Бахмут, Сіверськодонецьк. І сьогодні б’ють ворога на найгарячішому Донецькому напрямку. Впевнений, що ці пташки вже летять на голови ворогам і допомагають нашим хлопцям наблизити перемогу,

– зазначив Артур Палатний.

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До слова, від початку повномасштабного вторгнення волонтери "Української команди" передали військовим понад 600 генераторів, зарядних пристроїв та електростанцій. Загальний обсяг допомоги від організації сягнув майже 1900 тонн, її вартість перевищила пів мільярда гривень.