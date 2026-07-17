Про це повідомили на фейсбук-сторінці організації. У повідомленні зазначається, що передане обладнання німецького виробництва має забезпечити енергетичну автономність підрозділу під час виконання бойових завдань.

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Керівник "Української команди" Артур Палатний заявив, що бійці "Артану" виконують складні операції на різних напрямках фронту.

Їхніх облич не видно, але їхню роботу бачить вся країна. Упевнений, завдяки нашим пересувним електростанціям "Артан" завжди матиме енергетичну автономність і збереже боєздатність навіть в умовах повної відсутності електрики,

– сказав Палатний під час передачі обладнання.

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В "Українській команді" також повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення передали українським військовим понад 600 генераторів, зарядних станцій та електростанцій. Загальний обсяг допомоги, за даними організації, становить майже 1900 тонн на суму понад 500 мільйонів гривень.