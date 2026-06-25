Про це повідомили на сторінці волонтерського штабу у фейсбук.

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Військові отримають засіб для переваги над ворогом

У волонтерському штабі зауважили, що надійне енергопостачання для українських захисників є такою ж необхідністю, як озброєння та зв’язок. Саме тому "Українська команда" передала потужний генератор бійцям 33 окремого штурмового полку.

Керівник "Української команди" Артур Палатний підкреслив, що волонтерська допомога сприятиме здобуттю бійцями переваги над ворогом.

Ці хлопці стримували ворога під Покровськом, вели бої на Курщині, а зараз стійко захищають один з найскладніших напрямків. Упевнений: завдяки нашій допомозі вони матимуть перевагу над ворогом і зможуть ще краще виконувати бойові завдання,

– вказав Артур Палатний.

Передача генератора від "Української команди": дивіться відео

До слова, "Українська команда" від початку повномасштабного вторгнення передала військовим і цивільним допомогу на суму понад 500 мільйонів гривень. Серед переданого – 4000 дронів різних типів, більш як 600 генераторів і зарядних станцій та інше обладнання.