Фракція Кличка не підтримала звернення Київради до уряду щодо прямої закупівлі вакцин Києвом

Фракції Блоку Юлії Тимошенко, "Слуги народу", "Голосу" та "УДАР" не підтримали проєкт звернення Київради до уряду, щоб той дозволив київській владі закупівлю вакцин безпосередньо у виробника.

Ініціаторами цього звернення була фракція "Європейської солідарності". Підтримала рішення фракція "Єдність".

Як раніше зазначали депутати Київради, у столиці немає юридичної можливості закупівлі вакцини від COVID-19 напряму у виробника.

Проте, заступник глави КМДА Ганна Старостенко (фракція "УДАР") заявила, що місто може здійснювати такі закупівлі, проте не відповіла на питання, чому досі вони не були зроблені.

Як відомо, на початку 2021 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020–2022 року та виділило 140 мільйонів гривень на закупівлю вакцин від COVID-19. Однак вакцина досі не була закуплена.

Мер Києва ще у лютому заявляв, що почав переговори про можливу закупівлю вакцини.

Ми використовуємо всі зв'язки, які на сьогодні існують, спілкуємося з європейськими, американськими компаніями, які відомі у світі, для того, щоб у найближчі тижні отримати вакцини від постачальників. Ми зможемо прийняти рішення на сесії Київради, аби закупити цю вакцину,

– заявив Кличко під час ефіру програми "Свобода слова" телеканалу ICTV.

Однак фракція "УДАР" київського міського голови за звернення до уряду не проголосував