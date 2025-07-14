У Росії жорстоко побили афроамериканку, що втекла з США через "расизм" і стала зіркою пропаганди

У Росії сусіди-расисти побили афроамериканку Франсін Віллу. Жінка вирішила переїхати з США через "расизм", а також стала героїнею кремлівської пропаганди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на United24Media.

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Яка історія афроамериканки Франсін Вілли у Росії?

Франсін Вілла, афроамериканка, яка наслухалася кремлівської пропаганди та переїхала до Росії у 2019 році, нібито через "дискримінацію" темношкірих людей у США.

Через рік російські пропагандисти навіть зняли про неї цілий фільм на телеканалі RT та показали його по всій Європі та США. У цьому фільмі жінка стверджує, що саме в Росії "почала почувати себе у безпеці" та не відчувала у країні "жодної дискримінації".

Франсін Вілла переїхала до Росії у 2019 році через "расизм" у США / Відео з акаунту @visegrad24 у соцмережі Х

Уже через 6 років після переїзду до Росії Франсін стала жертвою сусідів-расистів, які регулярно ображали її через колір шкіри, кидалися на неї, а потім жорстоко побили.

Сама Франсін стверджує, що її вдарили кулаком по обличчю, а сусіди постійно кричали на неї, вважаючи її нелегальною мігранткою. При цьому сама жінка має російський паспорт, а саму квартиру не орендує, а має в ній прописку.

Цікаво, що Вілла каже, що "ходить писати заяви до дільничого поліцейського, але він не реагує на це". Окрім того, сусіди-расисти кидають візочок її дитини на сходи, вимикають їй світло та не дають пройти до квартири.

Скільки це можна терпіти? Мені прямо страшно вже. Я не можу там навіть жити,

– бідкається афроамериканка.

Франсін Вілла жаліється про нелегке життя з сусідами-росіянами / Відео з акаунту @igorsushko у соцмережі Х

Зараз Франсін перебуває в лікарні та просить про допомогу.

Українська журналістка, що має також нігерійське походження, Аліса Журавель звернула увагу, що у США расизм – це глибоко вкорінена історична проблема. Натомість у Росії расизм перетворився на зброю, він вбудований у насильницьке мислення, сформоване імперіалізмом.

"Росіянам подобається винищувати білих людей, тож уявіть собі, як вони ставляться до темношкірих", – написала Журавель у соцмережі Х.