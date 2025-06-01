Прем'єр Франції не зміг вибратися з винищувача на авіашоу: кумедне відео, яке "підірвало" мережу

Французький політик Франсуа Байру потрапив у незручну ситуацію на Паризькому авіасалоні. Після демонстрації нового винищувача Rafale він не зміг самостійно вибратися з кабіни літака. Кадри, як глава уряду намагається вилізти з винищувача, стрімко поширюються в соцмережах і викликають шквал жартів.

Літак Rafale F5 був представлений публіці вперше – його вважають гордістю французької авіації. Але в центрі уваги несподівано опинився не бойовий потенціал, а застряглий гість Франсуа Байру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Entrevue.

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Авіасалон у Парижі: що пішло не за планом

Під час відкриття міжнародного Паризького авіасалону, який триває з 16 по 19 червня, на стенді компанії Dassault Aviation презентували модернізовану версію винищувача Rafale F5. Франсуа Байру піднявся до кабіни літака для фотосесії, але вийти з неї виявилось не так просто.

Французький політик застряг у кріслі пілота і не міг самостійно вийти, чим викликав незручну паузу та хвилю глузувань. Його довелося обережно супроводити назад на землю. Користувачі соцмереж одразу взялись за гумор, порівнюючи ситуацію з "політиком, що не витримав сучасних технологій".

Франсуа Байру застряг у винищувачі на Паризькому авіасалоні: дивіться відео

Що відомо про Dassault Rafale

Французькі винищувачі Dassault Rafale – це багатофункціональні літаки, розроблені для виконання широкого спектра завдань: від повітряного бою до підтримки наземних операцій. Rafale використовує передові аеродинамічні конструкції, що забезпечують високу маневровість, а також оснащений складною авіонікою, що включає сучасні радари та сенсори. Завдяки цьому, Rafale може виявляти й атакувати цілі на значних відстанях. Крім того, вони можуть не лише перехоплювати і знищувати повітряні цілі, але й виконувати завдання, пов'язані з атаками на наземні і морські цілі. В середньому вартість одного літака Rafale коливається від 70 до 100 мільйонів євро.

