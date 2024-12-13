Лідер демократів та перший союзник Макрона: у Франції призначили нового прем'єр-міністра

Французький парламент 4 грудня оголосив вотум недовіри уряду та відправив його у відставку. У п'ятницю, 13 грудня, стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон призначив нового прем'єр-міністра.

Ним став Франсуа Байру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела BFMTV у Єлисейському палаці.

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Франсуа Байру стане новим прем'єром Франції

У Макрона кажуть, що він призначив Байру "після довгих консультацій" із представниками політичних сил.

"Президент Республіки призначив пана Франсуа Байру прем'єр-міністром і доручив йому сформувати уряд", – йдеться в пресрелізі Єлисейського палацу.

Новопризначений прем'єр матиме "важке завдання сформувати уряд", який вистоїть "під загрозою цензури з боку Національних зборів без блоку більшості", а також прийняти бюджет.

73-річний Байру – лідер центристської партії MoDem ("Демократичний рух") та перший союзник Макрона. Він тричі балотувався на посаду президента Франції – у 2002, 2007 та 2012 роках.

Нагадаємо, що вперше з 1962 року у Франції схвалили вотум недовіри уряду Мішеля Барньє. Колишній французький прем'єр обійняв цю посаду у вересні 2024 року і пропрацював неповні 3 місяці.

Причиною відставки стало ухвалення проєкту бюджету без узгодження з парламентом.