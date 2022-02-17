Франція, Німеччина і ще 4 країни в ООН попросили Путіна не визнавати бойовиків

Після обговорення мінських домовленостей на Радбезі ООН, постійні представники 6 країн звернулися до очільника Кремля Володимира Путіна. Вони закликали його не визнавати бойовиків.

До очільника Кремля звернулися представники Франції, Німеччини, Албанії, Норвегії, Естонії та Ірландії. Такий заклик вони озвучили на брифінгу після засідання Радбезу ООН, інформує 24 канал.

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Визнання порушить міжнародне право

Постійні представники 6-ти країн в ООН зазначили, що визнання бойовиків Росією порушить міжнародне праву, адже таким чином Кремль офіційно зазіхає на територіальну цілісність України.

Ми попереджаємо, що такий крок призведе до подальшого порушення суверенітету та територіальної цілісності України і безпосередньо порушить дух та букву мінських угод,

– заявив постпред Франції Ніколя де Рів'єр.

Також постпреди виступили за імплементацію мінських угод. Однак вони наголосили на підтримці України.

Росія хоче визнати бойовиків

Ініціаторами цього звернення стали комуністи, які є другою за кількістю політсилою в Держдумі. Звернення російські депутати ухвалили 15 лютого.

Під час брифінгу з Олафом Шольцом, Володимир Путін цинічно заявив, що, мовляв, так "депутати дослухаються до своїх виборців".

Верховна Рада України звернулась до міжнародних організацій та урядів інших країн щодо таких рішень російського парламенту.

Від схвалення цього звернення главу Кремля застеріг держсекретар США Ентоні Блінкен. Також виступив проти цього рішення Генсек НАТО Єнс Столтенберг, оскільки це є порушенням мінських угод та міжнародного права.

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