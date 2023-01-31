Франція передає Україні ще 12 САУ Caesar

Україна отримає від Франції додаткові самохідні артилерійські установки Caesar, які вдало зарекомендували себе на фронті. Франція передасть нашій країні ще 12 установ САУ Caesar.

Про те, що Франція передасть Україні нові САУ, 31 січня повідомив глава французького Міноборони Себастьєн Лекорню, пише 24 Канал.

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На уточнюючі питання журналістів Себастьєн Лекорню сказав, що за увесь час Франція передала Україні 18 таких САУ. З них одна наразі неробоча, а інші потребують планового технічного обслуговування.

Франція також навчатиме українських військових

Лекорню під час пресконференції з українським колегою Олексієм Резніковим також повідомив, що Франція відправить 150 своїх військових у Польщу, де вони навчатимуть українських захисників.

До літа навчання пройдуть загалом 2000 українських військовослужбовців.

Чому Резніков відправився у Францію

31 січня стало відомо, що міністр оборони Олексій Резніков відправився до Парижу. У столиці Франції він має зустрітися з президентом Еммануелем Макроном, щоб обговорити питання передачі винищувачів F-16.

Президент Франції Еммануель Макрон 29 січня заявив, що тема літаків не є табуйована. Він сказав, що рішення буде ухвалюватися за умови, що техніка не буде використовуватися для ударів по території Росії.

Також, за словами Макрона, передача літаків Україні не має послабити армію Франції.

Зазначимо, що Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво 155-міліметрових снарядів для допомоги Україні. Вони планують випустити декілька тисяч таких боєприпасів.

Данія віддала Україні всі САУ Caesar