Франція просить своїх громадян покинути Росію

3 березня 2022 , 09:55
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Джерело:

телеграм-канал NEXTA

Через напад на Україну Росія стала країною-ізгоєм в світі. Іноземцям радять її покидати.

Тепер в Росії відмовляються працювати великі компанії та бренди. А іноземні країни рекомендують своїм громадянам їхати звідти.

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Зокрема, мовиться про Францію. Там вже попросили французів виїхати з Росії. 

Країна виступає на боці України, підтримує нашу державу. Нині так чинить весь цивілізований світ. Також Франція робить безкоштовними свої потяги для українців-біженців. Французи надають гуманітарну та фінансову допомогу. 


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Автор: Оксана Княжик