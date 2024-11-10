Франція відправить ЗСУ додаткову партію ракет SCALP і ракети Mistral для ППО

Франція оголосила про плани надати Україні додаткову партію ракет SCALP разом з ракетами Mistral, призначеними для систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника французького Міноборони Себастьєн Лекорню в опублікованому 9 листопада інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

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У нещодавній заяві високопосадовець наголосив на необхідності продовження довгострокової допомоги Україні.

"Збереження нашої підтримки має вирішальне значення, оскільки це дозволить українській владі шукати політичні рішення на власний розсуд", – зазначив посадовець.

Зміцнення ЗСУ

Він також підкреслив важливість військової підтримки, стверджуючи, що навіть після завершення конфлікту необхідно продовжувати докладати зусиль для зміцнення української армії.

За словами Лекорню, зокрема, триватиме підготовка військовослужбовців Сил оборони України на французьких полігонах.

"Ми продовжимо безпрецедентну програму підготовки на сході Франції, де 2 тисячі українських солдатів проходять навчання в бригадах під керівництвом французів, використовуючи французьке обладнання", – зазначив він.

На думку чиновника, з настанням зими глибокі удари Росії по українській території, найімовірніше, посиляться. У цьому контексті він повідомив про нові поставки ракет Mistral, зокрема, для захисту зон бойових дій.

Зокрема, Лекорню повідомив, що підписав нову передачу близько десяти ракет SCALP, як і обіцяв президент Французької Республіки Володимиру Зеленському.