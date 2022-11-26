Франція вийшла в плей-офф чемпіонату світу 2022, зламавши "прокляття чемпіонів"

Збірна Франції зуміла першою з усіх команд гарантувати собі вихід в плей-офф чемпіонату світу з футболу. А також зламати "прокляття", яке сама і розпочала.

Збірна Франції в першому турі на ЧС-2022 зуміла обіграти Австралію. А в другому турі обіграти збірну Данії. Таким чином після двох турів "ле бльо" набрали шість очок і гарантували собі вихід в 1/8 фіналу.

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Франція стала першою збірною на ЧС-2022, яка це зробила.

Окрім того, французи зламали так зване "прокляття чемпіонів", яке супроводжувало європейські збірні на чемпіонах світу в XXI століття. Воно полягало в тому, що та команда, яка ставала чемпіоном світу, на наступному Мундіалі провалювалася – вилітала з ганьбою вже після групової стадії. І розпочалася це з французів, які перемогли в 1998 році, а у 2002 році не вийшли з групи. Далі таке "досягнення" повторила збірна Італії – ставши чемпіоном у 2006 році, у 2010 "скуадра адзурра" не вийшла з групи. Чемпіоном у 2010 році стала Іспанія, яка не вийшла з групи на ЧС-2014. Німеччина після тріумфу в 2014 році, через чотири роки теж зганьбилася.

Єдиним, кому далося уникнути "прокляття чемпіонів", стала Бразилія. Ця команда перемогла у 2002 році, а у 2006 році дійшла до півфіналу. Але ця країна представляє не Європу, а Південну Америку.

І от Франція, яка у 2018 році виборола звання чемпіона світу, у 2022 році таки зуміла подолати це "чемпіонське прокляття".