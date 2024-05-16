Франція вводить свої війська у Нову Каледонію: усе через зростання насильства

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь увечері 15 травня повідомив, що в Новій Каледонії було оголошено надзвичайний стан. На тлі зростання насильства в регіоні туди було введено війська "для забезпечення безпеки".

Заворушення в регіоні розпочалися з того, що в Новій Каледонії захотіли провести конституційну реформу виборчого права, згідно з якою голосувати на місцевих виборах змогли б лише ті жителі, які прожили на території 10 років. Наразі через сутички в регіоні постраждало понад 300 осіб, щонайменше троє людей було вбито.

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Франція запровадила надзвичайний стан у Новій Каледонії

Увечері 15 травня в Новій Каледонії було введено надзвичайний стан на тлі зростання насильства. Прем'єр Франції уже оголосив про те, що там буде розгорнуто військовий контингент "для забезпечення безпеки" портів і аеропорту. Також там буде заборонено соціальну мережу TikTok.

Військовослужбовці збройних сил розгортаються для забезпечення безпеки портів і аеропорту Нової Каледонії,

– заявив Атталь.

Відомо, що про підкріплення армії для захисту аеропорту Нумеа попросив верховний комісар регіону Луї Ле Франк. Також він оголосив комендантську годину на території.

Що відомо про Нову Каледонію Нова Каледонія – це залежна територія Франції, розташована в південній частині Тихого океану, приблизно за 1 210 кілометрів на схід від Австралії та за 16 136 кілометрів від Франції. Відомо, що вона є особливим адміністративно-територіальним утворенням Франції з широкими автономними повноваженнями. Вона має свій власний уряд і конгрес. У 2018, 2020 і 2021 роках відбулися референдуми щодо незалежності від Франції, на яких більшість виборців висловилася проти незалежності.

Макрон проведе засідання з оборони через ситуацію в Новій Каледонії

Вже сьогодні, 16 травня, президент Франції Емманюель Макрон проведе засідання з оборони через ситуацію із заворушеннями в Новій Каледонії. Про це повідомляє видання Le Figaro, інформує 24 Канал.

Зокрема, Макрон також запропонував обраним представникам Нової Каледонії провести "обмін думками в режимі відеоконференції" одразу після завершення цієї зустрічі в Єлисейському палаці.

Де розташована Нова Каледонія: дивіться на карті